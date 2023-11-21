21 ноября, 06:59

Казахстан планирует изменить законодательство для применения технологий Starlink

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Багдат Мусин отметил, что Starlink является "новой технологией связи"

АСТАНА, 21 ноября. /ТАСС/. Законодательство Казахстана в области связи планируется изменить до конца 2024 года, чтобы сделать законным применение в республике технологий Starlink. Соответствующее заявление сделал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин.

Ранее ведомство заявило о незаконности использования казахстанцами терминалов Starlink компании SpaceX Илона Маска, предупредив, что за это будут налагаться штрафы. "Что касается законодательных ограничений, то они действительно есть. <...> До конца следующего года, я думаю, мы точно урегулируем вопрос [внесения изменений в законодательство]", - отметил министр на брифинге в Астане.

Он отметил, что Starlink является "новой технологией связи", поэтому для оказания услуг связи "буквально три года назад <...> им необходимо было устанавливать оборудование здесь, на территории страны, и интегрироваться с местными сетями связи". Как объяснил Мусин, "сейчас они [представители компании Starlink] сделали межспутниковое соединение в космосе, и, соответственно, у них уже нет необходимости устанавливать соответствующее оборудование на территории стран, где они могут оказывать услуги". Глава Минцифры подчеркнул, что "соответствующий закон у нас [в Казахстане] под это еще не изменен".

Мусин напомнил, что в Казахстане реализовывается проект подключения 2 тыс. школ к широкополосному интернету по технологии Starlink. "Проект 2 тыс. школ мы оформляем как пилотный, в рамках которого мы будем изучать кейсы, как изменить законодательство в области связи", - отметил министр. 

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