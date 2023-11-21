21 ноября, 07:31
Cаммит G20

В Китае рассказали об участии премьера Госсовета в саммите лидеров G20

Ли Цян присоединится к мероприятию в режиме онлайн, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин

ПЕКИН, 21 ноября. /ТАСС/. Глава правительства КНР Ли Цян примет участие в онлайн-саммите лидеров стран Группы двадцати (G20) 22 ноября. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"По приглашению Республики Индия премьер Госсовета КНР Ли Цян 22 ноября примет участие в саммите лидеров G20, который пройдет в формате видео-конференц-связи", - сказала Мао Нин на брифинге.

Онлайн-саммит лидеров G20 организует Индия. Президент России Владимир Путин намерен выступить на виртуальном саммите. 

Теги:
КитайСаммит G20Ли Цян
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