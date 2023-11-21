21 ноября, 07:29

Рахмон прибыл в Россию для переговоров с Путиным

© ТАСС/ Ruptly

В пресс-службе Кремля сообщили, что президенты Таджикистана и РФ обсудят вопросы двустороннего стратегического партнерства, а также региональной и международной повестки

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Москву с официальным визитом, в ходе которого запланированы переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Кадры прибытия показал телеканал "Россия-24".

Как сообщала пресс-служба Кремля, на встрече лидеры обсудят вопросы двустороннего стратегического партнерства, а также региональной и международной повестки. По итогам встречи планируется подписание ряда документов, а после нее главы государств выступят с заявлениями для СМИ.

Ранее в пресс-службе таджикского лидера отмечали, что вместе с президентом в Москву отправились министр иностранных дел, главы Минобороны и МВД, Минэнерго, Минэкономразвития, министерства промышленности и новых технологий, Минтранса, Минтруда, Минобразования, Минсельхоза, а также глава Национальной академии наук республики и другие высокопоставленные чиновники.

Также сообщалось, что в ходе визита планируются встречи лидеров в узком и расширенном составах. После визита в Москву Рахмон планирует принять участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности, который пройдет в Минске 23 ноября. Путин ранее сообщал о том, что примет участие в данном саммите. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТаджикистанРоссияРахмон, Эмомали
© Информационное агентство ТАСС
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