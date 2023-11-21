Полиция задержала подозреваемых в покушении на убийство экс-лидера консерваторов Каталонии

Задержания прошли в Малаге и Гранаде, пишет газета ABC

МАДРИД, 21 ноября. /ТАСС/. Национальная полиция Испании задержала в автономном сообществе Андалусия трех подозреваемых в причастности к покушению на убийство политика Алехо Видаля-Куадраса. Об этом сообщила газета ABC.

По ее информации, в Малаге был арестован подданный королевства, еще два человека были задержаны в Гранаде.

9 ноября неизвестный выстрелил в Видаля-Куадраса в центре Мадрида.

78-летний Видаль-Куадрас являлся лидером консервативной Народной партии (НП) Каталонии с 1991 по 1996 год. С 1999 по 2014 год был заместителем председателя Европейского парламента. В 2014 году политик решил вступить в ряды крайне правой партии "Вокс".