Аудит Минобороны Украины выявил в одной из воинских частей злоупотребления на $1 млн

В частности, выявлено безосновательное завышение стоимости приобретенных в 2022 году генераторов, повлекшее $1,03 млн убытков

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Служба аудита Министерства обороны Украины выявила в одной из воинских частей в Черниговской области нарушения, в результате которых государству был нанесен ущерб на 38,8 млн гривен ($1,07 млн). Как сообщает пресс-служба министерства обороны, по фактам злоупотреблений открыто уголовное дело.

"Служба внутреннего аудита Минобороны в сотрудничестве с правоохранительными органами провела проверку одной из воинских частей в Черниговской области. Аудиторы установили нарушения, которые привели к ущербу государству на сумму 38,8 млн ($1,07 млн) гривен", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В частности, выявлено безосновательное завышение стоимости приобретенных в 2022 году генераторов, повлекшее 37,1 млн гривен ($1,03 млн) убытков. Аудит также установил, что должностные лица воинской части заключали дополнительные соглашения с поставщиками, чем существенно изменяли условия договора. Кроме того, в зимний период генераторы не поставлялись в воинские части, а оставались на складах. Доля выданных генераторов для пользования не превысила 15% закупленных.

Материалы проверки переданы в правоохранительные органы, открыто уголовное дело, указывает ведомство.

На Украине регулярно вскрываются факты коррупции в различных сферах деятельности, в том числе в оборонной. На фоне коррупционных скандалов в сентябре был уволен министр обороны Алексей Резников, вместо него назначили Рустема Умерова. Как отмечала на брифинге 15 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, по имеющимся сведениям, чиновники на Украине присвоили от 20 до 36% финансовой помощи, поставляемой Киеву Западом, и в первую очередь это касается злоупотреблений в министерстве обороны.