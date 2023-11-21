СМИ: польские политики не хотят становиться министрами в кабинете Матеуша Моравецкого

По данным портала Wirtualna Polska, большинство министров не получало от экс-премьера предложений войти в новый кабинет, а "часть не хочет принимать такие предложения"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Большинство польских политиков не намерены принимать предложения бывшего премьер-министра Матеуша Моравецкого и становиться кандидатами на министерские посты в формируемом им правительстве. Об этом сообщает портал Wirtualna Polska.

Как отмечает портал, желающих принять предложение Моравецкого не хватает. Большинство прежних министров не получало от экс-премьера предложений войти в новый кабинет, а "часть не хочет принимать такие предложения", уточняется в публикации.

13 ноября президент Польши Анджей Дуда поручил Моравецкому сформировать новое правительство. После чего состав нового кабинета должен получить вотум доверия в Сейме. По мнению наблюдателей, шансы на это крайне невелики, поскольку большинство депутатов Сейма являются представителями оппозиционных партий. Оппозиция уже заключила коалиционное соглашение и настаивает на своем праве формировать собственное правительство.

Пресс-секретарь действующего кабинета министров Петр Мюллер 20 ноября сообщил, что Моравецкий планирует сократить количество министров в новом правительстве. Причем в его состав не войдут нынешние министр обороны Мариуш Блащак, глава МВД Мариуш Каминьский и министр культуры и национального наследия Петр Глиньский.