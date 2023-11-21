В Литве за сутки выявили 1 487 случаев ковида

Это максимальный показатель с начала года, сообщил государственный центр данных

ВИЛЬНЮС, 21 ноября. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Литве по итогам прошлых суток составило 1 487, что стало самым высоким показателем с начала года. Об этом сообщил государственный центр данных (департамент статистики).

"За прошедшие сутки зафиксировано 1 487 случаев инфицирования коронавирусом, что является максимумом текущего года", - отмечается в сообщении.

Предыдущие максимумы пришлись на 14 ноября (1 152 случая), 31 октября (799 случаев) и на 14 марта (684 случая). Ощутимый рост заболеваемости фиксируется с середины сентября. Самый высокий показатель 2022 года, когда пандемия была в разгаре, составлял 2 252 случая. За прошедшие сутки зафиксирована одна смерть, вызванная коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии отмечено свыше 9,7 тыс. летальных исходов.

В связи с коронавирусной инфекцией в больницах находятся 137 человек, 11 из них - в реанимационных отделениях.

В Литве, население которой составляет 2,86 млн человек, коронавирусной инфекцией с начала пандемии заразились более 1,3 млн жителей. Первый случай инфицирования на территории республики был выявлен 28 февраля 2020 года. COVID-19 в 2021 году был третьей по частоте причиной смерти жителей Литвы.