В Польше назвали отношения с США "стратегическими для безопасности" НАТО

Вопросы безопасности должны оставаться в зоне ответственности национальных государств, отметил глава Минобороны Мариуш Блащак

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Отношения Польши с США имеют стратегическое значение для безопасности на восточном фланге НАТО. С такой оценкой выступил министр обороны Польши Мариуш Блащак на встрече с шефом Пентагона Ллойдом Остином.

"Сегодня я обсудил с министром обороны США вопрос нашего военного сотрудничества. Хочу подчеркнуть, что отношения с США являются стратегическими для безопасности, в том числе на восточном флаге НАТО", - сказал Блащак, его слова приводит Минобороны в соцсети X.

Глава Минобороны Польши также отметил, что стороны обсудили и тему безопасности в Европе. "Очень важно, чтобы страны занимались своей безопасностью сами. Вопросы безопасности должны оставаться в зоне ответственности национальных государств", - добавил он.

Министр также заверил, что польско-американские отношения в сфере обороны "гарантируют безопасность" Польши.

Ранее польское Минобороны сообщало, что министр обороны США во вторник прибыл в польский аэропорт Жешув недалеко от границы с Украиной для обсуждения со своим польским коллегой Мариушем Блащаком вопросов военного сотрудничества. 20 ноября глава Пентагона посетил Киев, где, в частности, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны страны Рустемом Умеровым. Позднее министр обороны США объявил о выделении Киеву нового пакета помощи на $100 млн.