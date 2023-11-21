21 ноября, 09:32

В Польше назвали отношения с США "стратегическими для безопасности" НАТО

Вопросы безопасности должны оставаться в зоне ответственности национальных государств, отметил глава Минобороны Мариуш Блащак

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Отношения Польши с США имеют стратегическое значение для безопасности на восточном фланге НАТО. С такой оценкой выступил министр обороны Польши Мариуш Блащак на встрече с шефом Пентагона Ллойдом Остином.

"Сегодня я обсудил с министром обороны США вопрос нашего военного сотрудничества. Хочу подчеркнуть, что отношения с США являются стратегическими для безопасности, в том числе на восточном флаге НАТО", - сказал Блащак, его слова приводит Минобороны в соцсети X.

Глава Минобороны Польши также отметил, что стороны обсудили и тему безопасности в Европе. "Очень важно, чтобы страны занимались своей безопасностью сами. Вопросы безопасности должны оставаться в зоне ответственности национальных государств", - добавил он.

Министр также заверил, что польско-американские отношения в сфере обороны "гарантируют безопасность" Польши.

Ранее польское Минобороны сообщало, что министр обороны США во вторник прибыл в польский аэропорт Жешув недалеко от границы с Украиной для обсуждения со своим польским коллегой Мариушем Блащаком вопросов военного сотрудничества. 20 ноября глава Пентагона посетил Киев, где, в частности, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны страны Рустемом Умеровым. Позднее министр обороны США объявил о выделении Киеву нового пакета помощи на $100 млн. 

Теги:
СШАПольшаОстин, Ллойд
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация