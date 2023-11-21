21 ноября, 09:49

Жапаров примет участие в саммите лидеров стран-участниц ОДКБ в Минске

Председателем сессии Совета коллективной безопасности будет глава Белоруссии Александр Лукашенко

БИШКЕК, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров примет участие в саммите руководителей стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который состоится 23 ноября в Минске. Об этом заявил завотделом внешней политики администрации главы киргизского государства Муратбек Азымбакиев.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 23 ноября примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске. Сессия пройдет под председательством президента Республики Беларусь Александра Лукашенко", - сказал он.

По его словам, с докладом об итогах деятельности ОДКБ в межсессионный период выступит генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов.

"Члены Совета коллективной безопасности обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, определят предстоящие задачи, а также примут ряд документов, нацеленных на обеспечение интересов коллективной безопасности. Лидеры стран ОДКБ подведут итоги председательства Беларуси в организации и заслушают информацию о приоритетных направлениях деятельности в период предстоящего председательства Республики Казахстан в 2024 году", - отметил Азымбакиев.

В состав ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКиргизияСаммит ОДКБЖапаров, Садыр Нургожоевич
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