21 ноября, 10:38

Президент Филиппин сообщил о начале совместных с США патрулей в Южно-Китайском море

Они завершатся 23 ноября, отметил Фердинанд Маркос

БАНГКОК, 21 ноября. /ТАСС/. Филиппинские и американские военные начали совместное патрулирование Южно-Китайского моря на воде и в воздухе. Об этом сообщил президент Филиппин Фердинанд Маркос.

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"Сегодняшний день ознаменовал начало совместных морских и воздушных патрулей - это общее усилие ВС Филиппин и Индо-Тихоокеанского командования ВС США в Западно-Филиппинском [Южно-Китайском] море", - написал Маркос в социальной сети X (ранее Twitter), отметив, что патрули завершатся 23 ноября. Как указал глава государства, эта "значимая инициатива" свидетельствуют о том, что обе стороны хотели бы далее повышать "оперативную совместимость" их вооруженных сил (ВС). "Совместными усилиями мы стремимся укрепить региональную безопасность и наладить тесное партнерство с Соединенными Штатами в сфере защиты наших общих интересов", - добавил президент.

По словам филиппинского лидера, подобные патрули - это только часть мероприятий ВС двух стран, согласованных Советом по взаимной обороне - Советом по взаимодействию в области безопасности. "Я уверен, что это сотрудничество поможет создать более безопасную и стабильную обстановку для наших народов", - заключил Маркос.

Соединенные Штаты и Филиппины 12 апреля по итогам встречи глав министерств обороны и внешнеполитических ведомств в американской столице договорились усиливать сотрудничество в сфере обороны. Одной из его целей являются сдерживание и ответ на возможные угрозы. В феврале Вашингтон и Манила достигли договоренности о получении американскими военными доступа на четыре новые базы на территории Филиппин. Два государства поддерживают многолетний союз в сфере безопасности, который включает в себя договор о взаимной обороне и Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA) от 2014 года, позволяющее американским войскам перемещаться через пять филиппинских баз, в том числе вблизи спорных вод. После расширения пакта EDCA Соединенные Штаты получают доступ как минимум к девяти военным базам.

Между Китаем и Филиппинами, а также другими странами региона существует территориальный спор по поводу архипелага Наньша в Южно-Китайском море. Эти острова представляют ценность из-за богатых биоресурсов, стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальных запасов нефти, газа и минерального сырья. 

Теги:
СШАФилиппиныМаркос, Фердинанд (мл.)
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