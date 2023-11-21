21 ноября, 10:31
Палестино-израильский конфликт

Премьеры Испании и Бельгии 24 ноября встретятся с генсеком ЛАГ и президентом Египта

Мадрид председательствует в Совете Евросоюза, Брюссель сменит ее в январе 2024 года

МАДРИД, 21 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Испании Педро Санчес в рамках своей первой международной поездки после переизбрания главой правительства посетит 24 ноября Египет. Об этом сообщила пресс-служба кабмина королевства.

Ранее она объявила, что 23 ноября Санчес вместе с бельгийским премьером Александером Де Кроо отправится в Израиль и Палестину. Испания в настоящее время председательствует в Совете ЕС, с января ее сменит Бельгия.

"Оба представителя властей также отправятся в Египет в пятницу, 24 ноября, где проведут переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и генеральным секретарем Лиги арабских государств [ЛАГ] Ахмедом Абу аль-Гейтом", - уточнили в правительстве Испании.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

Теги:
БельгияИспанияЕгипетПалестино-израильский конфликтСиси, Абдель Фаттах, ас-Гейт, Ахмед Абу, аль-Санчес, ПедроДе Кроо, Александер
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