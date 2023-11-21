21 ноября, 10:37

Мишель обсудит с Зеленским перспективы вступления Украины в ЕС

По данным портала Euractiv, глава Евросовета также встретится с "другими высокопоставленными украинскими чиновниками"

БРЮССЕЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель во время визита в Киев во вторник обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским перспективы вступления страны в Евросоюз, сообщил портал Euractiv.

По его данным, Мишель также встретится с "другими высокопоставленными украинскими чиновниками". На повестке будет стоять дальнейшая помощь Киеву со стороны сообщества и "ситуация на поле боя".

"Личная встреча очень важна для понимания, что можно считать реалистичным, и для того, чтобы Украина осознавала, каково положение дел в ЕС", - сказал глава Евросовета журналистам, сопровождающим его во время поездки на Украину.

Визит Мишеля в Киев приурочен к 10-летней годовщине Евромайдана. Во вторник в город прибыли также глава Минобороны Германии Борис Писториус и президент Молдавии Майя Санду. 20 ноября Киев посетил министр обороны США Ллойд Остин.

События, получившие название Евромайдан начались на Украине 21 ноября 2013 года. В этот день правительство страны объявило о приостановке процесса подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, в ответ оппозиция начала в Киеве масштабные акции протеста, переросшие в беспорядки. Политический кризис привел к государственному перевороту на Украине в феврале 2014 года. В марте 2014 года по итогам референдумов Крым и Севастополь вошли в состав России. 

Теги:
УкраинаМишель, ШарльЗеленский, Владимир Александрович
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