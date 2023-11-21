В ООН заявили, что за 15 лет стороны не смогли решить ключевые вопросы дискуссий в Женеве

Ключевыми вопросами сопредседатель от ООН на Женевских дискуссиях Джихан Султаноглу назвал подписание документа о неприменении силы и возвращение в свои дома перемещенных лиц и беженцев

ЦХИНВАЛ, 21 ноября. /ТАСС/. Участники Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье за 15 лет не смогли решить ключевые вопросы дискуссий - подписание документа о неприменении силы и возвращение в свои дома перемещенных лиц и беженцев. Об этом сообщила журналистам сопредседатель от ООН на Женевских дискуссиях Джихан Султаноглу по итогам переговоров в Цхинвале.

Сопредседатели Женевских дискуссий во вторник прибыли в Цхинвал для обсуждения предстоящей повестки очередного раунда Международных дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье, которые должны пройти в Женеве в начале декабря. В составе делегации сопредседатели: Джихан Султаноглу от ООН, Тойво Клаар - ЕС и Виорел Мошану - ОБСЕ. Югоосетинскую делегацию на Женевских дискуссиях возглавляет госсоветник президента Южной Осетии Константин Кочиев.

"Мы работаем для того, чтобы надеяться на прогресс и мир. За прошедшие 15 лет мы не смогли преодолеть некоторые вопросы, которые находятся в повестке Женевских дискуссий. Самыми ключевыми вопросами Женевских дискуссий являются подписание документа о неприменении силы и возвращение в свои дома перемещенных лиц и беженцев", - сказала Султаноглу.

По мнению представителя ООН, эти вызовы усилились ввиду последних событий - трагического инцидента на границе, в ходе которого погиб человек. "Но это не значит, что мы потеряли надежду и необходимость сконцентрироваться на практических мероприятиях, позволяющих избегать в будущем повторения этих событий, и работать над тем, чтобы сделать жизнь людей, живущих вдоль границы, более предсказуемой, безопасной и надежной", - подчеркнула она.

Сопредседатель от ЕС Тойво Клаар в свою очередь назвал "диспропорциональным использование силы" во время инцидента на югоосетино-грузинской границе. "Мы вместе должны подумать о том, как обеспечить безопасность населения вдоль границы. Это очень важная задача Женевских дискуссий - рассматривать нужды и интересы населения. Мы надеемся, что в Женеве у нас будут плодотворные переговоры, как сообща рассматривать эти события и как избегать их повторения", - сказал Клаар.

Глава югоосетинской делегации на встрече с сопредседателями дискуссии подчеркнул, что главным вопросом повестки является безопасность и стабильность в регионе, а также работа по делимитации и последующей демаркации границы республики Южная Осетия с Грузией. "Это было бы очень значимым фактором укрепления безопасности и стабильности в регионе", - отметил он.

Об инциденте на границе

6 ноября на приграничной югоосетинской территории в окрестностях населенного пункта Амдзарин Ленингорского района пограничный наряд обнаружил двух нарушителей государственной границы на автомобиле, находившихся в состоянии опьянения. При задержании нарушители оказали сопротивление, пограничники открыли огонь по автомобилю, в результате один гражданин Грузии погиб, второй был задержан. По инициативе грузинской стороны по данному вопросу были начаты переговоры в рамках МПРИ, их результаты не комментировались. Позже югоосетинская сторона передала Грузии второго участника инцидента на границе.

Женевские дискуссии

Международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят в Женеве с 2008 года с участием Абхазии, Грузии, России, США и Южной Осетии при посредничестве спецпредставителей от ООН, ЕС и ОБСЕ. Работа традиционно ведется в двух рабочих группах - по безопасности и по гуманитарным вопросам. Женевские дискуссии остаются единственной платформой диалога между Сухумом, Тбилиси и Цхинвалом.