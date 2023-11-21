21 ноября, 12:55

Эстония и США подписали соглашение о защите секретной информации

По данным эстонского МИД, республика заключила аналогичные соглашения с 32 странами

ВИЛЬНЮС, 21 ноября. /ТАСС/. Посол Эстонии в Соединенных Штатах Кристьян Прикк и директор управления безопасности оборонных технологий Министерства обороны США Майкл Лайчак подписали в понедельник в Вашингтоне соглашение о защите секретной информации между двумя странами. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Эстонии.

"Новое соглашение будет способствовать развитию обмена секретной информацией, особенно во внешних отношениях, в сфере кибербезопасности и сотрудничества между полицейскими структурами. Оно также предоставит дополнительные возможности эстонским компаниям, которые хотят выйти на рынок США, чтобы участвовать в секретных закупках", - сказал после подписания соглашения эстонский посол. Его слова передало внешнеполитическое ведомство прибалтийской республики.

По данным эстонского МИД, республика заключила аналогичные соглашения с 32 странами. Первая подобная договоренность была достигнута между Эстонией и США еще в 2000 году, однако тогда она охватывала лишь защиту секретной военной информации двух стран. Новое соглашение создает основу для обмена всем спектром секретной информации, подчеркнули в МИД Эстонии. 

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