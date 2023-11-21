21 ноября, 13:06

Рада утвердила в первом чтении несколько законопроектов, принятие которых было условием ЕС

Среди них увеличение штата Национального антикоррупционного бюро Украины до 1 тыс. человек, уточнил депутат парламента страны Ярослав Железняк

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Верховная рада приняла в первом чтении три законопроекта, утверждение которых требуется для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

В частности, Рада утвердила увеличение штата Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с 700 до 1 тыс. человек. Сотрудники будут набираться поэтапно с 2024 по 2026 год - по 100 человек.

Также в первом чтении были приняты изменения в закон о предотвращении коррупции. Предполагается отменить ограничения для Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) на проверки имущества кандидатов на публичные должности, а также перепроверки активов, уже прошедших ревизию. Как отметил Железняк, на необходимость этих поправок обратила внимание Еврокомиссия в своем отчете.

Третий принятый сегодня в первом чтении документ - законопроект о независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Он важен для переговоров Киева не только с ЕС, но и с МВФ.

Власти Украины неоднократно заявляли, что хотели бы начать переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году, и в последние месяцы форсировали реформы, содержащиеся в пакете рекомендаций Еврокомиссии. Однако в своем отчете ЕК признала выполнение лишь четырех из семи условий. Тем не менее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 8 ноября заявила, что ЕК рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Украиной о приеме в сообщество. При этом она признала, что есть несколько условий, которые Киев должен выполнить до принятия окончательного решения о старте переговоров.

Как отметила посол ЕС в Киеве Катарина Матернова, среди условий увеличение штата НАБУ, изменения в закон о декларировании имущества, утверждение закона о лоббировании в соответствии со стандартами ЕС и выполнение рекомендаций Венецианской комиссии по национальным меньшинствам. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский дал правительству поручения для подготовки к переговорам - прежде всего обеспечить завершение выполнения рекомендаций Еврокомиссии. 

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Украина
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