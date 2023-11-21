21 ноября, 12:56

Politico: в Конгрессе США могут принять решение об импичменте Байдену в январе 2024 года

По данным газеты, пока среди республиканцев нет единства по поводу того, стоит ли торопиться с подобным шагом

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США может принять решение об инициировании процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Джо Байдена в январе 2024 года. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на председателя юридического комитета Палаты республиканца Джима Джордана (от штата Огайо).

"В этом году мы получим показания и затем сможем принять решение о том, есть ли там [доказательства нарушения законодательных] статей", - заявил республиканец. Он добавил, что решение о том, объявлять импичмент или нет, будет принято в начале 2024 года. По словам Джордана, для этого ему и председателю комитета по надзору и подотчетности Палаты Джеймсу Комеру до конца 2023 года нужно будет провести 12-15 бесед с теми, кто мог иметь отношение к предполагаемому участию Байдена в бизнесе его родственников, включая сына Хантера Байдена.

"Мы понимаем, что чем ближе [президентские] выборы, тем более политизированными становятся эти разговоры. Поэтому нам важно начать действовать как можно скорее", - сказал в свою очередь член юридического комитета Палаты республиканец Бен Клайн.

Издание отмечает, что пока среди республиканцев нет единства по поводу того, стоит ли торопиться с подобным шагом. К тому же для вынесения импичмента потребуется "почти единогласное" решение представителей как Республиканской, так и Демократической партии, а среди демократов значительно меньше тех, кто высказывается за смещение с поста президента своего однопартийца Байдена.

Отказ же от расследования станет "позорным политическим поражением" для республиканцев, включая нового спикера Палаты Майка Джонсона, считает газета. "Импичмент ставит людей Байдена действительно в сложное положение", - указал неназванный законодатель-республиканец в интервью Politico. Между тем решение вопроса об импичменте Байдена может уйти на второй план в связи с угрозой приостановки работы правительства США (шатдауна), которую законодателям также предстоит обсудить в ближайшее время, указывает газета.

По словам ее собеседников, Байден и другие демократы "уже готовят опровержение возможного обвинения" в адрес действующего президента США. Они полагают, что уже осуществленные действия и повестки для дачи показаний недействительны, поскольку республиканцы не проводили официального голосования для начала расследования. "Республиканцы уже потратили целый год на дорогостоящее и трудоемкое так называемое расследование и не собрали никаких доказательств правонарушений президента Байдена. Фактически их собственные сведения и тысячи страниц документов, которые они получили, неоднократно опровергали их ложные обвинения", - отметил официальный представитель аппарата юрисконсульта Белого дома Иэн Сэмс в комментарии Politico.

О расследовании республиканцев

В начале ноября спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сообщил, что решение, выносить ли импичмент президенту США Джо Байдену, будет принято в скором времени. Джонсон добавил, что решение будет приниматься в зависимости от того, какими будут доказательства и "к чему они приведут".

Республиканцы ранее не раз заявляли, что семья Байдена получает средства от компаний, в том числе иностранных, за то, что использует политическое влияние в интересах бизнеса. Джеймс Комер в связи с этим подчеркнул, что действующий президент США "должен ответить на вопросы американцев", в частности разъяснить условия финансовых договоренностей с братом и сообщить, получал ли он крупные суммы от других родственников, сотрудничавших с бизнесом.

В сентябре экс-спикер Палаты Кевин Маккарти объявил, что принял решение о начале официального расследования в профильных комитетах нижней палаты Конгресса, чтобы определить, есть ли основания для запуска процедуры импичмента в отношении Байдена. Однако расследование было отложено в связи со смещением Маккарти и трудностями с избранием нового спикера Палаты. Джонсон был избран спикером 25 октября. 

Теги:
СШАБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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