В Египте назвали принудительное перемещение жителей Газы угрозой нацбезопасности

Каир "без колебаний примет все меры для обеспечения защиты и сохранения своих границ", подчеркнул премьер Мустафа Мадбули

КАИР, 21 ноября. /ТАСС/. Египет рассматривает любой сценарий насильственного перемещения жителей сектора Газа как угрозу собственной безопасности и будет защищать свои границы. Об этом заявил премьер-министр арабской республики Мустафа Мадбули.

По его словам, "Египет сталкивается с давлением из-за своего неприятия насильственного перемещения палестинцев из сектора Газа", однако продолжает придерживаться этой твердой позиции. "Любой сценарий насильственного перемещения населения сектора Газа представляет собой прямую угрозу египетскому государству и будет иметь решительный ответ со стороны Египта", - заявил премьер, выступая в Палате представителей (нижней палате парламента). "Египет без колебаний примет все меры для обеспечения защиты и сохранения своих границ", - сказал Мадбули.

Премьер Египта подчеркнул, что "перемещение народа Палестины означает ликвидацию палестинского дела, что совершенно неприемлемо".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.