Суд Испании попросили провести расследование против Пучдемона по подозрению в терроризме

Судья Мануэль Гарсия Кастельон призвал Верховный суд расследовать это преступление в отношении еще около 10 человек

МАДРИД, 21 ноября. /ТАСС/. Судья Мануэль Гарсия Кастельон призвал Верховный суд (ВС) Испании провести расследование в отношении бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона по подозрению в терроризме. Об этом говорится в пресс-релизе Национальной судебной коллегии королевства.

Гарсия Кастельон ведет дело, связанное с каталонским сепаратистским движением "Демократическое цунами" и его причастностью к беспорядкам в регионе осенью 2019 года после вердикта политикам, связанным с организацией незаконного референдума о независимости 2017 года. Как уточнили в юридической инстанции, Гарсия Кастельон согласился с подачей иска в ВС, "чтобы он расследовал преступление терроризма в рамках дела "Демократического цунами" в отношении экс-главы правительства Каталонии и члена Европарламента Карлеса Пучдемона" и еще около 10 человек.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. Осенью 2019 года в Каталонии прошли масштабные акции протеста сторонников независимости региона. Поводом для их проведения стал вердикт ВС Испании, который приговорил каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости, к тюремному заключению на срок до 13 лет. Организатором митингов, которые зачастую заканчивались столкновениями с полицией, стало сепаратистское движение "Демократическое цунами".

Пучдемон возглавлял правительство Каталонии в момент проведения референдума о независимости. Вскоре после этого он бежал из Испании в Бельгию. С тех пор судебные власти Испании добиваются его экстрадиции.