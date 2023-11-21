Европол создал рабочую группу для помощи в расследовании "военных преступлений" на Украине

В проекте принимают участие 14 стран

ГААГА, 21 ноября. /ТАСС/. Европейское полицейское агентство (Европол) создало специальную рабочую группу для оказания помощи в расследовании предполагаемых "международных преступлений", совершенных на Украине с февраля 2022 года. Об этом говорится в распространенном заявлении организации.

Цель группы заключается в оказании помощи Украине, другим странам и Международному уголовному суду в выявлении подозреваемых в причастности к "военным преступлениям, преступлениям против человечности или преступлениям геноцида" посредством сбора и анализа информации из открытых источников.

В этом контексте в Европоле отметили, что в интернете имеется огромный объем информации, который "может существенно помочь следователям в проверке и регистрации случаев военных преступлений".

В проекте принимают участие 14 стран: Бельгия, Великобритания, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Словакия, Словения, США и Франция. Возглавляют группу полиция Нидерландов и Германии при поддержке Европола.