21 ноября, 14:24

Премьер Литвы не намерена уходить в отставку перед президентскими выборами

Ингрида Шимоните заявила, что будет стараться избегать ситуации использования своего служебного положения в избирательной кампании

ВИЛЬНЮС, 21 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните не намерена уходить в отставку перед президентскими выборами 2024 года, в которых она будет участвовать в качестве кандидата на пост главы государства. Об этом она заявила журналистам.

"Всеми доступными средствами буду стараться избегать ситуации использования моего служебного положения в избирательной кампании. Премьеру подавать в отставку необязательно. Можно воспользоваться отпуском", - сказала она.

Премьер задалась риторическим вопросом о ситуации с действующим президентом, если он будет претендовать на выборах на второй срок. "Не знаю, это касается только меня, или президенту тоже надо приостановить свои полномочия на время избирательной кампании", - отметила Шимоните.

Как показывают социологические опросы, примерно половина респондентов высказываются за уход перед выборами премьера с поста, чтобы она не могла задействовать в своих целях административный ресурс.

Очередные президентские выборы в Литве назначены на 12 мая. Если понадобится второй тур, он будет проведен через две недели. 

Теги:
ЛитваШимоните, Ингрида
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