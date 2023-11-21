Премьер Литвы не намерена уходить в отставку перед президентскими выборами

Ингрида Шимоните заявила, что будет стараться избегать ситуации использования своего служебного положения в избирательной кампании

ВИЛЬНЮС, 21 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните не намерена уходить в отставку перед президентскими выборами 2024 года, в которых она будет участвовать в качестве кандидата на пост главы государства. Об этом она заявила журналистам.

"Всеми доступными средствами буду стараться избегать ситуации использования моего служебного положения в избирательной кампании. Премьеру подавать в отставку необязательно. Можно воспользоваться отпуском", - сказала она.

Премьер задалась риторическим вопросом о ситуации с действующим президентом, если он будет претендовать на выборах на второй срок. "Не знаю, это касается только меня, или президенту тоже надо приостановить свои полномочия на время избирательной кампании", - отметила Шимоните.

Как показывают социологические опросы, примерно половина респондентов высказываются за уход перед выборами премьера с поста, чтобы она не могла задействовать в своих целях административный ресурс.

Очередные президентские выборы в Литве назначены на 12 мая. Если понадобится второй тур, он будет проведен через две недели.