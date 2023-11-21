Во Флоренции произошли стычки с полицией во время манифестации в поддержку Палестины

По данным Il Tirreno, сотрудники правоохранительных органов применили дубинки

РИМ, 21 ноября. /ТАСС/. Стычки между полицией и студентами, организовавшими акцию в поддержку Палестины, произошли во Флоренции. Об этом сообщило местное издание Il Tirreno.

На распространяемых в СМИ кадрах видно, что сотрудники правоохранительных органов применили дубинки, столкновения произошли на площади Брунеллески. По данным полиции, стычки начались после того, как часть студентов покинула площадь и направилась к синагоге, пишет газета. Согласно ее информации, пострадавших нет. В демонстрации приняли участие около 100 человек.

Протестующие требовали, чтобы местные учебные заведения разорвали отношения с израильскими университетами и заняли "четкую позицию по поводу происходящего геноцида", пишет издание.

В разных городах Италии в последние недели проходят манифестации в поддержку Палестины, собирающие по несколько тысяч человек. Среди них много представителей палестинской общины.