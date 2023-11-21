21 ноября, 14:28

Экс-президент Боливии назвал избранного президента Аргентины фашистом

При этом Эво Моралес подчеркнул, что уважает "демократическое решение братского народа Аргентины"

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 ноября. /ТАСС/. Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что не будет желать успеха избранному лидеру Аргентины Хавьеру Милею, так как считает его представителем "фашизма и неолиберализма".

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"Мы никогда не будем желать успехов фашизму, ультраправым и неолиберализму, тому, кто оскорбляет Папу Римского, кто предлагает [разрешить] продажу органов, кто осуществляет нападки на братские народы Китая, Бразилии, Венесуэлы, Кубы и Никарагуа ради поддержки сионистского геноцида и американского империализма", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Моралес подчеркнул, что в то же время уважает "демократическое решение братского народа Аргентины". "Но мы как "Движение к социализму" <...> продолжим вести идеологическую борьбу с ультраправыми. Мы никогда не поступимся принципами перед лицом союзников тех, кто отправил оружие для поддержки правительства де-факто во главе с Жанин Аньес", - добавил он. В 2021 году власти Боливии обвинили экс-президента Аргентины Маурисио Макри и его администрацию в том, что они передали временному правительству Аньес спецсредства для подавления протестов в ноябре 2019, начавшихся после отставки Моралеса.

Ранее действующий президент Боливии Луис Арсе пожелал успехов Милею и заявил о готовности продолжать работу над укреплением сотрудничества между двумя странами.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Милей, депутат-либертарианец, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой. Его инаугурация состоится 10 декабря. 

Теги:
Моралес, ЭвоАргентинаБоливия
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