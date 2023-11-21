21 ноября, 14:22

СМИ: НАТО нужно изменить стратегию, иначе альянсу придется пойти на сделку с Россией

Это изменит стратегическую карту Европы, написал в авторской колонке для издания Asia Times старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен

ГОНКОНГ, 21 ноября. /ТАСС/. Североатлантический альянс должен восстановить доверие к своей обороноспособности и изменить стратегию, иначе ему придется пойти на сделку с Россией. С таким утверждением выступил в авторской колонке для издания Asia Times старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен.

"Если НАТО не сможет восстановить доверие к своей обороноспособности, организации придется заключить сделку с русскими, что изменит стратегическую карту Европы", - говорится в статье. "При нынешнем положении дел, НАТО является экспансионистским альянсом, а не оборонительным, как это изначально задумывалось", - указывается в материале.

Как отмечается, изменение положения альянса произошло после распада СССР. "Политики решили расширишь сферу охвата НАТО на страны Балтии и Восточную Европу, значительно расширив зону безопасности НАТО", - пишет автор.

"Истекающая кровью Украина, по крайней мере до последнего времени, продемонстрировала, что военные идеи НАТО являются дефективными и устаревшими", - отмечается в публикации. Как пишет автор, если рассматривать ситуацию объективно, огромные потери техники и людей со стороны Украины не является показателем устойчивости в контексте альянса. "НАТО не хватает подготовленных вооруженных сил и удовлетворительного оснащения, чтобы противостоять модернизированной российской армии в наступлении", - отмечается в статье.

Автор также утверждает, что и Россия, и НАТО испытывают нехватку вооружений, но у Североатлантического альянса эта проблема стоит гораздо острее, чем у РФ. 

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