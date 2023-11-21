21 ноября, 14:18
Военная операция на Украине

Министр обороны Украины заявил, что решение о подготовке отставок командующих не принято

Рустем Умеров отметил, что в ведомстве делают все возможное для повышения эффективности

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Решение о возможных отставках двух генералов Вооруженных сил Украины Сергея Наева и Александра Тарнавского, о подготовке которых ранее сообщали украинские СМИ, пока не принято. Об этом сообщил журналистам министр обороны Украины Рустем Умеров на совместной пресс-конференции в Киеве с немецким коллегой Борисом Писториусом.

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"Должен сказать, что решение [о снятии с должностей генералов] еще не было принято, но мы делаем все возможное для повышения эффективности", - приводит слова Умерова агентство Reuters. Умерова попросили прокомментировать сообщения о том, что Наева и Тарнавского собираются снять с должностей.

Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщило, что Умеров готовит представления на увольнения командующего украинской группировкой войск "Север" Наева, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Тарнавского и командующего медицинскими силами ВСУ Татьяны Остащенко. Позднее президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего медицинскими силами - вместо Остащенко им стал Анатолий Казмирчук.

Кроме того, бывший депутат Верховной рады Борислав Береза проинформировал со ссылкой на свои источники в Государственном бюро расследований Украины, что следственные органы могут предъявить обвинения Наеву, главкому Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерию Залужному и генерал-майору ВСУ Андрею Соколову, который в начале специальной военной операции России на Украине командовал украинскими войсками на юге страны, утратившими контроль над обширными территориями. 

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