Погранслужба Украины сообщила о блокировке словацкими перевозчиками КПП на госгранице

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко отметил, что около 300 фур выстроилось в очередь на въезд в страну

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Словацкие перевозчики заблокировали движение грузового автотранспорта через КПП "Вышне-Немецке" в сторону Ужгорода. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"По информации, поступившей от Пограничной полиции Словацкой Республики, сегодня <…> началось блокирование движения грузового автотранспорта, движущегося в направлении словацкого пункта пропуска "Вышне-Немецке", смежном с украинским пунктом пропуска "Ужгород", - приводит слова Демченко издание "Украинская правда". Инициатором блокировки, по его словам, выступил Союз автоперевозчиков Словакии. Он также отметил, что около 300 фур выстроилось в очередь на въезд на Украину.

Демченко отметил, что в украинская Погранслужба отслеживает ситуацию и проводит консультации со словацкой стороной касаемо порядка дальнейшего пропуска грузового автотранспорта. Пропуск легкового и пассажирского транспорта осуществляется в штатном режиме.

Аналогичная ситуация ранее сложилась на границе между Польшей и Украиной. Так, с 6 ноября польские перевозчики заблокировали три КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года. Водители грузовиков вынуждены стоять в многокилометровых очередях сутками. Они также пытаются искать объездные пути, что приводит к созданию заторов в соседних странах. Переговоры с бастующими пока не привели к результатам.