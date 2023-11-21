В Британии заявили, что принадлежность Фолклендских островов не подлежит обсуждению

Заявление главs Минобороны королевства Гранта Шэппса было воспринято британскими СМИ как реакция на слова избранного президента Аргентины Хавьера Милея, который в ходе предвыборной кампании называл "не подлежащей обсуждению" принадлежность островов Аргентине

ЛОНДОН, 21 ноября. /ТАСС/. Вопрос принадлежности Фолклендских (Мальвинских) островов не вызывает каких-либо сомнений и не будет обсуждаться Лондоном. Об этом на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) написал глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс.

"Фолклендские острова принадлежат Великобритании. Это не подлежит обсуждению и не вызывает сомнений. 99,8% жителей островов проголосовали за то, чтобы они оставались британской территорией, и мы всегда будем отстаивать как их право на самоопределение, так и суверенитет Соединенного Королевства, а [морской патрульный корабль] HMS Forth вернулся [в Южную Атлантику], чтобы защищать Фолкленды".

В понедельник Минобороны королевства сообщило о том, что HMS Forth прибыл к Фолклендам, чтобы сменить HMS Medway, который выполнял патрульную миссию у архипелага в течение последних девяти месяцев.

Заявление Шэппса было воспринято британскими СМИ как реакция на слова избранного президента Аргентины Хавьера Милея, который в ходе предвыборной кампании называл "не подлежащей обсуждению" принадлежность островов Аргентине.

"Мальвины - это Аргентина. Теперь нам надо думать о том, как мы их вернем. Совершенно ясно, что война - не решение. Мы воевали и проиграли, так что теперь нужно приложить все усилия для того, чтобы вернуть острова, пользуясь дипломатическими каналами", - заявлял Милей во время теледебатов.

Мальвинские (Фолклендские) острова, расположенные в юго-западной части Атлантического океана, уже 200 лет являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года между странами разгорелся вооруженный конфликт. Южноамериканская республика потерпела поражение, потеряв за два с половиной месяца боевых действий 649 военнослужащих. Потери британской стороны составили 255 человек.

В марте 2013 года подавляющее большинство жителей архипелага высказалось на референдуме за то, чтобы территория осталась во владении Соединенного Королевства. Аргентина не признала результаты референдума.