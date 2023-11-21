В Японии пройдет заседание Совета национальной безопасности из-за запуска ракеты КНДР

Премьер-министр Фумио Кисида поручил властям продолжить сбор и анализ информации по поводу запуска

ТОКИО, 21 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии намерено провести заседание Совета национальной безопасности из-за осуществленного КНДР запуска ракеты, предположительно, с первым разведывательным спутником. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что японский премьер-министр Фумио Кисида поручил властям продолжить сбор и анализ информации по поводу запуска.

По данным агентства Kyodo, к настоящему моменту сведений о причинении ущерба Японии из-за произошедшего не поступало.

Ранее ракета КНДР миновала воздушное пространство Японии. В связи с этим было отменено объявленное для жителей южной префектуры Окинава предупреждение об эвакуации.

19 ноября министр национальной обороны Республики Корея Син Вон Сик заявил, что КНДР может запустить свой первый разведывательный спутник в течение недели или до конца ноября, чтобы опередить Южную Корею, которая запустит свой первый военный спутник 30 ноября на ракете Falcon 9 американской компании SpaceX с базы Ванденберг в штате Калифорния. КНДР безуспешно пыталась запустить разведывательный спутник в мае и августе. В Пхеньяне объявили о намерении предпринять третью попытку в октябре, но этого не произошло.