Эрдоган: Турция и Катар продолжают работу для обмена заложников между ХАМАС и Израилем

Президент Турции отметил, что "мы хотим как можно скорее получить результат в этом вопросе"

АНКАРА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что МИД и национальная разведывательная организация республики продолжают вместе с Катаром интенсивную работу для организации обмена заложников между палестинским радикальным движением ХАМАС и Израилем.

"Что касается вопроса об обмене заложников, то МИД, национальная разведка нашей страны продолжают совместную с Катаром работу. Мы хотим как можно скорее получить результат в этом вопросе", - сказал он на пресс-конференции в Алжире, где находится с визитом. Трансляцию вел телеканал TRT.