21 ноября, 17:08
БРИКС

В Бразилии заявили о важности вклада БРИКС в урегулирование конфликта на Ближнем Востоке

Президент Лула да Силва отметил, что залогом долгосрочного решения конфликта является признание палестинского государства

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 ноября. /ТАСС/. Вклад стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в продвижение мирного решения конфликта на Ближнем Востоке и поиски путей его урегулирования крайне важен. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

"Мы должны действовать, чтобы не допустить распространения войны на соседние страны. Вклад БРИКС в его новой конфигурации вместе со всеми игроками, выступающими за сдерживание и деэскалацию, ценен и важен, - сказал он на экстренном онлайн-саммите БРИКС. - Крайне важно внимательно следить за ситуацией на Западном берегу [реки Иордан], где незаконные израильские поселения продолжают угрожать жизнеспособности палестинского государства". Текст выступления опубликован на странице администрации главы государства в соцсети X (ранее Twitter).

Лула да Силва отметил, что залогом долгосрочного решения конфликта является признание палестинского государства. "Признание жизнеспособного палестинского государства, живущего бок о бок с Израилем, с безопасными и взаимно признанными границами, является единственным возможным решением. Нам необходимо как можно скорее возобновить мирный процесс между Израилем и Палестиной", - добавил он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

По последним данным, с израильской стороны жертвами конфликта стали более 1,4 тыс. человек, свыше 5,2 тыс. получили ранения. В результате ударов Израиля по Газе, как сообщает министерство здравоохранения анклава, погибли более 7 тыс. палестинцев, ранены почти 18,5 тыс. 

Теги:
БразилияБРИКСЛула да Силва, Луис Инасиу
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