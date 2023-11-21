21 ноября, 17:09
БРИКС

Лула да Силва: паралич работы Совбеза ООН в вопросах Газы подрывает его авторитет

Президент Бразилии отметил, что сейчас авторитет организации поставлен на карту в связи с вопросом решения гуманитарных проблем в зоне конфликта

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 ноября. /ТАСС/. Невозможность оперативного принятия Советом Безопасности ООН резолюций для урегулирования ситуации в секторе Газа из-за блокирования их проектов ставит под сомнение авторитет органа и подчеркивает необходимость его реформы. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на экстренном онлайн-саммите БРИКС, текст заявления опубликован на странице администрации президента в соцсети X (ранее Twitter).

"Когда Бразилия председательствовала в Совете Безопасности ООН в октябре, она не жалела усилий, чтобы справиться с чрезвычайной гуманитарной ситуацией, сдержать нынешнюю эскалацию и возобновить долгосрочное решение конфликта. Мы предложили резолюцию, которая получила поддержку большинства членов, но, к сожалению, было наложено вето одним из постоянных членов. Паралич Совета является еще одной демонстрацией безотлагательности его реформы", - сказал он. В октябре Бразилия предложила свой проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, в отношении которого США применили право вето.

Лула да Силва отметил, что сейчас авторитет организации поставлен на карту в связи с вопросом решения гуманитарных проблем в зоне конфликта. "Лишь 15 ноября, более чем через 40 дней после начала конфликта, Совет Безопасности наконец утвердил резолюцию, которая фокусируется на одной из наиболее важных целей всех гуманитарных действий: защите детей. На данный момент задача состоит в том, чтобы обеспечить немедленное выполнение гуманитарного перемирия, определенного резолюцией. И снова на карту поставлен авторитет Организации Объединенных Наций", - добавил он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

По последним данным, с израильской стороны жертвами конфликта стали более 1,4 тыс. человек, свыше 5,2 тыс. получили ранения. В результате ударов Израиля по Газе, как сообщает министерство здравоохранения анклава, погибли более 7 тыс. палестинцев, ранены почти 18,5 тыс. 

Теги:
БразилияБРИКСЛула да Силва, Луис Инасиу
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация