Лула да Силва: паралич работы Совбеза ООН в вопросах Газы подрывает его авторитет

Президент Бразилии отметил, что сейчас авторитет организации поставлен на карту в связи с вопросом решения гуманитарных проблем в зоне конфликта

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 ноября. /ТАСС/. Невозможность оперативного принятия Советом Безопасности ООН резолюций для урегулирования ситуации в секторе Газа из-за блокирования их проектов ставит под сомнение авторитет органа и подчеркивает необходимость его реформы. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на экстренном онлайн-саммите БРИКС, текст заявления опубликован на странице администрации президента в соцсети X (ранее Twitter).

"Когда Бразилия председательствовала в Совете Безопасности ООН в октябре, она не жалела усилий, чтобы справиться с чрезвычайной гуманитарной ситуацией, сдержать нынешнюю эскалацию и возобновить долгосрочное решение конфликта. Мы предложили резолюцию, которая получила поддержку большинства членов, но, к сожалению, было наложено вето одним из постоянных членов. Паралич Совета является еще одной демонстрацией безотлагательности его реформы", - сказал он. В октябре Бразилия предложила свой проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, в отношении которого США применили право вето.

Лула да Силва отметил, что сейчас авторитет организации поставлен на карту в связи с вопросом решения гуманитарных проблем в зоне конфликта. "Лишь 15 ноября, более чем через 40 дней после начала конфликта, Совет Безопасности наконец утвердил резолюцию, которая фокусируется на одной из наиболее важных целей всех гуманитарных действий: защите детей. На данный момент задача состоит в том, чтобы обеспечить немедленное выполнение гуманитарного перемирия, определенного резолюцией. И снова на карту поставлен авторитет Организации Объединенных Наций", - добавил он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

По последним данным, с израильской стороны жертвами конфликта стали более 1,4 тыс. человек, свыше 5,2 тыс. получили ранения. В результате ударов Израиля по Газе, как сообщает министерство здравоохранения анклава, погибли более 7 тыс. палестинцев, ранены почти 18,5 тыс.