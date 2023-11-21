Эрдоган назвал неизбежным политическое решение с Палестиной в границах 1967 года

По словам президента Турции, его страна считает действия Израиля в секторе Газа и его удары по гражданским объектам "варварством и военными преступлениями"

АНКАРА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что текущие события на Ближнем Востоке свидетельствуют о том, что политическое решение с образованием Палестины в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме стало неизбежно. Об этом он сказал на пресс-конференции в Алжире, где находится с визитом.

"Без справедливого политического решения проблемы не добиться полноценного результата. Сейчас уже стало неизбежным такое решение, которое предполагает создание Палестинского государства в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме", - сказал он. Трансляцию вел телеканал TRT.

Эрдоган также повторил, что Турция считает действия Израиля в секторе Газа и его удары по гражданским объектам "варварством и военными преступлениями".

"В ходе нынешних переговоров мы подтвердили, что вместе со странами региона готовы участвовать в реализации механизма гарантов для Палестины. Мы ни при каких обстоятельствах не приемлем являющиеся военным преступлениями действия Израиля, превратившиеся в массовые наказания. Его нападения на больницы, места отправления культа, школы, места, которые должны быть защищены от такого, а также принуждение людей становиться беженцами. Это бессовестные и варварские действия", - сказал Эрдоган.

Он указал, что первоочередной задачей Турции и ее союзников в регионе является "постоянный режим прекращения огня в Газе и беспрепятственная постоянная доставка гуманитарной помощи" в анклав. По словам Эрдогана, "без срочного справедливого политического решения палестинского вопроса добиться стабильности и мира во всем регионе невозможно".