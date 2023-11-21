Глава МИД Словакии считает, что Украину ждет долгий путь в ЕС

Юрай Бланар добавил, что Братислава согласится на вступление Украины в ЕС на саммите в декабре, если Киев выполнит все условия

ВЕНА, 21 ноября. /ТАСС/. Процесс вступления Украины в Европейский союз займет немало времени, если смотреть на ситуацию реалистично. Об этом заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар.

"Мы поддерживаем Украину в ее стремлении вступить в ЕС. Но она должна выполнить те же условия, что и все остальные [кандидаты]. Нам это тоже было нелегко. В реальности приходится констатировать, что впереди еще довольно долгий путь", - сказал он в интервью газете Presse.

Он добавил, что Словакия согласится на вступление Украины в ЕС на саммите в декабре, если Киев выполнит все условия.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 8 ноября заявила, что организация рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. При этом рекомендация начать переговоры сопровождалась указанием, что Украина должна выполнить несколько условий, в частности увеличить штат Национального антикоррупционного бюро, внести изменения в закон о декларировании имущества, принять закон о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами и выполнить рекомендации Венецианской комиссии относительно положения национальных меньшинств. На уточняющий вопрос, есть ли вероятность, что вступление Украины произойдет хотя бы к 2030 году, глава Еврокомиссии ответила, что этот процесс "не зафиксирован в датах".