В Словакии заявили, что население страны заплатило высокую цену за помощь Украине

Глава МИД Юрай Бланар отметил, что уровень жизни из-за санкций упал настолько, что страна опустились на предпоследнее место в ЕС

ВЕНА, 21 ноября. /ТАСС/. Словакия заплатила высокую цену за европейские санкции в отношении России и оказание военной помощи Украине. Об этом заявил глава МИД страны Юрай Бланар.

"Мы также должны подумать о словацком народе, который заплатил высокую цену: уровень жизни из-за санкций упал настолько, что мы опустились на предпоследнее место в ЕС, позади нас осталась только Болгария. Нам необходимо переоснастить собственную армию", - сказал он в интервью газете Presse.

Министр уточнил, что размер военной помощи Украине от Словакии составил около миллиарда евро.

"После того, как наши предшественники (прежнее правительство Словакии - прим. ТАСС) передали Украине нашу систему ПВО, мы вынуждены строить новую. Нам необходимо приобрести новые бронетранспортеры взамен тех, что были переданы Украине. Мы, конечно, поможем [Украине] с разминированием. Но мы против того, чтобы поставлять оружие из собственных запасов", - сказал Бланар.

Министр также отметил, что антироссийские санкции больно ударили по экономике и уровню жизни. По его словам, несмотря на санкции, Россию ждет экономический рост, а сам Евросоюз столкнется с рецессией.