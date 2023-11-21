21 ноября, 16:31
Палестино-израильский конфликт

Глава Кипра проинформирует Папу Римского об организации морского коридора для Газы

Республика предлагает свою территорию для переправки по Средиземному морю из других стран гуманитарной помощи

НИКОСИЯ, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Кипра Никос Христодулидис проинформирует Папу Римского Франциска о планах организации морского коридора для доставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа во время намеченной у него на 24 ноября аудиенции в Ватикане. Об этом сообщил журналистам официальный представитель правительства Константинос Летимпиотис. В Риме также запланированы переговоры Христодулидиса с руководством Италии.

"Он проинформирует Его Святейшество об инициативе Республики Кипр, касающейся организации морского коридора для безопасной и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи гражданскому населению Газы", - сказал Летимпиотис. По его словам, президент Республики Кипр намерен обсудить с Папой Франциском пути поддержки данной инициативы со стороны Святого престола. Кроме того, во время встречи с понтификом Христодулидис расскажет о предпринимаемых усилиях, направленных на возобновление прерванных в 2017 году переговоров по решению кипрского вопроса.

Кипр предлагает свою территорию для переправки по Средиземному морю из других стран гуманитарной помощи для жителей Газы. Выступая 9 ноября на конференции в Париже, Христодулидис сообщил о подготовке "комплексного предложения по организации морского коридора для беспрепятственной, безопасной и регулируемой доставки с Кипра гуманитарной помощи в сектор Газа". По его словам, оперативный центр, способный принимать до 200 тыс. тонн гуманитарных грузов, можно будет развернуть в Ларнаке, где находятся морская и воздушная гавани республики.

Как заметил президент, инспекция и погрузка гуманитарной помощи на суда, следующие в Газу, займут не более одного дня. Он также предложил, чтобы такие суда сопровождали военные корабли стран, участвующих в гуманитарной операции. В администрации Христодулидиса считают, что в пользу плана Никосии говорят три ключевых фактора: географическая близость островного государства к анклаву; наличие в республике необходимой инфраструктуры для приема грузов; стратегические отношения с соседними странами. 

Теги:
Франциск (Папа Римский)КипрПалестино-израильский конфликт
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