21 ноября, 16:30
Палестино-израильский конфликт

Иордания получила требование от Израиля эвакуировать ее госпиталь в Газе

Помимо поставок гуманитарной помощи королевство развернуло второй полевой госпиталь в анклаве

БЕЙРУТ, 21 ноября. /ТАСС/. Иордания получила от израильской стороны требование эвакуировать иорданский полевой госпиталь, находящийся на севере сектора Газа. Об этом заявил премьер-министр Иордании Бишер аль-Хасауна.

"Иордания получила уведомление от израильской стороны о [необходимости] эвакуации иорданского полевого госпиталя, она не ответила на эти требования", - приводит его слова агентство Petra.

Аль-Хасауна также отметил, что Иордания продолжает оказывать помощь жителям сектора Газа. Помимо поставок гуманитарной помощи королевство развернуло второй полевой госпиталь в анклаве.

20 ноября стало известно, что Иордания в координации с Египтом и Израилем направила медоборудование для развертывания полевого госпиталя на юге сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся и по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

Теги:
ИорданияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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