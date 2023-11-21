21 ноября, 16:22

Зеленский попросил у ЕС помощи, а у Молдавии расширения транзита украинской продукции

Визиты Шарля Мишеля и Майи Санду в Киев приурочены к десятилетней годовщине "евромайдана"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на отдельных переговорах с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Молдавии Майей Санду, прибывшими в Киев, попросил у ЕС продолжения военной и экономической поддержки, а у Кишинева - расширения транзита украинской продукции. Об этом сообщил офис украинского лидера.

"Глава государства поблагодарил председателя Европейского совета за визит, который проходит в День достоинства и свободы (государственный праздник Украины, приуроченный к началу в стране двух "революций": "оранжевой" в 2004 году и "достоинства" в 2013 году - прим. ТАСС), и отметил важность помощи, которую Украина получает. <...> Президент Украины отметил, что наше государство также рассчитывает на продление финансовой и военной помощи", - говорится о переговорах Зеленского с Мишелем в сообщении на сайте офиса.

На переговорах с Санду украинский лидер обсудил двустороннее сотрудничество в сфере энергетики, вопросы безопасности, а также "вызовы, стоящие перед Украиной и Молдовой в зимний период". "Глава государства отметил важность дальнейшего развития совместных инфраструктурных проектов. Лидеры обсудили расширение возможностей украинского экспорта, в частности, через территорию Молдовы", - добавили в офисе президента Украины.

Визиты Мишеля и Санду в Киев приурочены к десятилетней годовщине "евромайдана". Во вторник в украинскую столицу прибыл также глава Минобороны Германии Борис Писториус. 20 ноября Киев посетил министр обороны США Ллойд Остин.

События, получившие название "евромайдан", начались на Украине 21 ноября 2013 года. В этот день правительство страны объявило о приостановке процесса подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, в ответ оппозиция начала в Киеве масштабные акции протеста, переросшие в беспорядки. Политический кризис привел к государственному перевороту на Украине в феврале 2014 года. 

Теги:
УкраинаМолдавияМишель, ШарльСанду, МайяЗеленский, Владимир Александрович
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