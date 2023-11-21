Президент Алжира назвал события в Газе трагедией, вызванной преступлениями Израиля

Абдельмаджид Теббун выразил уверенность в том, что единственным решением для урегулирования нынешней ситуации в регионе является создание палестинского государства

РАБАТ, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун назвал человеческой трагедией гибель тысяч мирных граждан в секторе Газа в результате военной операции израильской армии.

"Происходящее в секторе Газа является человеческой трагедией, вызванной отвратительными преступлениями оккупанта [Израиля]", - заявил он журналистам после встречи в алжирской столице с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Выступление транслировал телеканал Al Jazeera.

Теббун выразил уверенность в том, что единственным решением для урегулирования нынешней ситуации в регионе является создание палестинского государства. "Необходимо создать палестинское государство. Это единственное решение, позволяющее положить конец конфликтам, которые существуют на Ближнем Востоке. Мы подтверждаем право палестинского народа на создание своего государства со столицей в Иерусалиме в границах июня 1967 года", - подчеркнул он.

Алжирский лидер также обратил внимание на возможные последствия израильской операции в секторе Газа. "Ближний Восток находится на грани переломного момента. Либо проблемы будут решены, либо они примут другой оборот", - заявил президент.

Ранее Теббун и Эрдоган провели переговоры, в ходе которых они обсудили международную повестку и вопросы двустороннего сотрудничества. Стороны подписали ряд соглашений и меморандумов, в том числе о закупке сжиженного природного газа.