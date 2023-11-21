МИД Хорватии высылает сотрудника посольства Сербии в Загребе

Глава МИД Гордан Грлич Радман добавил, что хорватская сторона не получила каких-либо разъяснений относительно причин высылки своего дипломата

БЕЛГРАД, 21 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич Радман сообщил, что власти республики объявляют персоной нон грата дипломата посольства Сербии в Загребе в ответ на действия Белграда.

"МИД Хорватии выражает сожаление в связи с решением Сербии объявить персона нон грата первого секретаря хорватского посольство в Белграде, - сказал Грлич Радман на пресс-конференции. - Нас беспокоит и то, что высылка хорватского дипломата представляет дополнительное давление на хорватское диппредставительство в Белграде. МИД Хорватии быстро отреагировал на шаг Белграда ответной мерой".

"Согласно статье 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях, мы решили, что советник посольства Сербии в Загребе Петар Новакович должен быть объявлен персона нон грата на территории Республики Хорватия", - подчеркнул министр, добавив, что хорватская сторона не получила каких-либо разъяснений относительно причин высылки своего дипломата.

20 ноября МИД Сербии заявил о высылке первого секретаря посольства Республики Хорватия в Белграде Хрвоя Шнайдера, указав, что он в своей деятельности "вышел за рамки дипломатических норм".