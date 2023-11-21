21 ноября, 17:15
Палестино-израильский конфликт

Президент Египта назвал приоритетом страны прекращение агрессии в Газе и доставку помощи

Как заявил Абдель Фаттах ас-Сиси, Египет выступал и до сих пор выступает против давления на палестинцев в секторе Газа

КАИР, 21 ноября. /ТАСС/. Приоритетные задачи Египта в ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке состоят в прекращении агрессии в секторе Газа и оказании помощи населению анклава. Об этом заявил президент арабской республики Абдель Фаттах ас-Сиси, выступая на внеочередном онлайн-саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) по ситуации на Ближнем Востоке.

"Израиль продолжает агрессию против сектора Газа, убивая женщин и детей <...>. Приоритетом Египта является прекращение агрессии и оказание помощи населению сектора Газа", - сказал ас-Сиси. "Мы также подчеркиваем необходимость устранения корней конфликта и решения палестинского вопроса во всесторонней и комплексной перспективе, которая бы гарантировала право палестинцев на создание своего независимого государства", - подчеркнул президент.

"Египет выступал и до сих пор выступает против давления на палестинцев в секторе Газа, против попыток заставить их покинуть свою землю и дома индивидуально или коллективно", - заявил ас-Сиси. По его словам, "принуждение палестинцев к перемещению неприемлемо" и "является серьезным нарушением международного права".

В мероприятии приняли участие представители не только стран БРИКС, но и тех государств, которые получили приглашения стать полноправными членами объединения с 1 января следующего года (Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия). Кроме того, во встрече принял участие генсек ООН Антониу Гутерриш. 

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