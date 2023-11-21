Япония изучает, могла ли КНДР использовать технологии РФ при запуске спутника

Токио пока не располагает данными о том, удалось ли Пхеньяну вывести спутник на орбиту

ТОКИО, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Японии анализируют, могла ли КНДР использовать технологии РФ при осуществлении запуска ракеты с разведывательным спутником. Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Мы тщательно собираем и анализируем информацию о действиях Северной Кореи, включая шаги в направлении военного сотрудничества с Россией", - ответил он на предположение журналиста о том, что Пхеньян якобы пользуется технологиями РФ для осуществления запуска спутника.

Как считают в Токио и Сеуле, КНДР во вторник вечером осуществила запуск ракеты со своим разведывательным спутником. Отделившиеся от нее ступени упали в Восточно-Китайское море и Тихий океан. Минобороны Японии пока не располагает данными о том, удалось ли КНДР вывести спутник на орбиту.

КНДР ранее уведомила Береговую охрану Японии о планах запустить искусственный спутник в период с 22 ноября по 1 декабря. В мае и августе Пхеньян уже предпринял две неудачные попытки запуска первого разведывательного спутника и обещал запустить спутник в третий раз в октябре, но этого не произошло.

Министр обороны Республики Корея Син Вон Сик 19 ноября высказал мнение, что "благодаря помощи России почти все проблемы с двигателем [ракеты-носителя] были решены", и запуск может состояться до конца ноября. До этого член парламентского комитета по разведке Ю Сан Бом, ссылаясь на данные разведки, выступил с утверждением о том, что Пхеньян якобы поставил РФ боеприпасы и оружие, а Москва проконсультировала КНДР по технологическим вопросам при подготовке к третьей попытке запуска спутника.

11 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что обвинения западных стран в "незаконном" военно-техническом сотрудничестве России и КНДР являются голословными и бездоказательными. В посольстве России в Сеуле утверждения Ю Сан Бома называли голословными спекуляциями.