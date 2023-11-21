Посол ОАЭ заявил о стремлении вывести отношения с РФ на более высокий уровень

Мухаммед Ахмед аль-Джабер подчеркнул, что объем товарооборота России и ОАЭ в 2022 году достиг почти $10 млрд, что на 95% выше уровня 2021 года

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) фиксируют значительный прогресс в отношениях с Россией и стремятся вывести двусторонний диалог на более высокий уровень. Об этом заявил журналистам посол ОАЭ в Москве Мухаммед Ахмед аль-Джабер на приеме по случаю празднования 52-го Национального дня ОАЭ.

"В последнее время наблюдается значительный прогресс в отношениях между Объединенными Арабскими Эмиратами и Российской Федерацией, и мы стремимся вывести эти отношения на еще более высокий уровень", - отметил глава диппредставительства.

Он подчеркнул, что объем товарооборота России и ОАЭ в 2022 году достиг почти $10 млрд, что на 95% выше уровня 2021 года. "Количество авиаперевозок между различными городами двух стран достигло около 275 рейсов в неделю, что способствует туристическому обмену и росту числа туристов в обеих странах, а также укреплению культурного и гуманитарного взаимодействия", - добавил он.

"Мы будем продолжать работу по налаживанию взаимодействия и укреплению партнерства с Российской Федерацией и другими странами для достижения общих интересов, развития и процветания, - отметил посол. - Объединенные Арабские Эмираты готовы к тесному сотрудничеству с Российской Федерацией и нашими партнерами среди стран - членов БРИКС".