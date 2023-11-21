21 ноября, 17:31

Индонезийский признали официальным языком Генеральной конференции ЮНЕСКО

При этом язык может использоваться в качестве рабочего, а документы Генеральной конференции могут быть переведены на него

ТОКИО, 21 ноября. /ТАСС/. Индонезийский язык признан официальным языком Генеральной конференции ЮНЕСКО. Об этом сообщается на странице МИД Индонезии в соцсети X (ранее Twitter).

"Индонезийский официально признан 10-м официальным языком Генеральной конференции ЮНЕСКО. При этом индонезийский язык может использоваться в качестве рабочего языка, а документы Генеральной конференции могут быть переведены на индонезийский язык", - говорится в сообщении.

"Это признание является источником гордости для всей индонезийской нации", - привел портал Detik слова президента Индонезии Джоко Видодо.

Помимо индонезийского, официальными языками Генеральной конференции ЮНЕСКО являются английский, арабский, испанский, итальянский, китайский, португальский, русский, французский и хинди. 

Теги:
ИндонезияДжоко Видодо
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация