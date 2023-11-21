21 ноября, 17:00,
обновлено 21 ноября, 17:37

Глава МИД Армении не поедет на заседания в рамках ОДКБ в Белоруссии

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Заседания пройдут 22-23 ноября

ЕРЕВАН, 21 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не поедет на заседания в рамках ОДКБ, которые пройдут 22-23 ноября в Минске. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении.

"В ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Белоруссии Сергеем Алейником состоялся обмен мнениями по армяно-белорусской повестке дня. Были затронуты вопросы, связанные с деятельностью ОДКБ. Арарат Мирзоян отметил, что не сможет принять участие в совместном заседании СМИД ОДКБ, Совета министров обороны и Комитета секретарей Совета безопасности, запланированном на 22 ноября в Минске", - говорится в сообщении.

Ранее Пашинян и представители МИД Армении неоднократно заявляли, что Ереван на данный момент не обсуждает возможность выхода из ОДКБ, однако представители Армении в последние месяцы не участвуют в мероприятиях организации. Армения также отозвала посла в ОДКБ и не назначила нового. 

Теги:
АрменияБелоруссия
© Информационное агентство ТАСС
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