21 ноября, 17:53

В Финляндии сообщили о продолжении подготовки проекта по ужесточению мер на границе с РФ

По словам премьера Петтери Орпо, есть разные варианты

СТОКГОЛЬМ, 21 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что подготовка проекта по ужесточению мер на границе с Россией продолжается.

"Не менее впечатляющий проект подготовлен в МВД, но Канцелярия канцлера юстиции заявила, что продолжать на этой основе невозможно. Это не значит, что на этом все завершится, подготовка идет постоянно. Есть и другие варианты, и работа продолжается", - приводит телерадиоканал Yle слова премьера.

"Подготовка продолжится, потому что наша задача - обеспечить безопасность финнов", - заявил министр внутренних дел республики Мари Рантанен.

Ранее вице-канцлер юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен отклонил предложение правительства об ужесточении ограничений на границе с РФ.

Газета Helsingin Sanomat ранее информировала, что правительство Финляндии готово принять решение о полном закрытии границы с Россией уже во вторник, как минимум для просителей убежища.

20 ноября газета Iltalehti со ссылкой на источники сообщила, что власти Финляндии планируют закрыть всю границу с Россией в ночь на среду. 

Теги:
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