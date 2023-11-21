Ливан потребует от Совбеза ООН осудить убийство репортеров Al Mayadeen

Директор телеканала Гассан бен Джидду ранее сообщил, что съемочная группа готовила репортаж из пограничного района Тейр-Харфа в момент, когда израильские военные открыли по ней огонь

БЕЙРУТ, 21 ноября. /ТАСС/. Правительство Ливана направит жалобу в Совет Безопасности ООН с требованием осудить убийство репортеров телеканала Al Mayadeen. Об этом сообщил в соцсети X (ранее Твиттер) исполняющий обязанности министра иностранных дел республики Абдалла Бу Хабиб.

"Мы потребуем от Совбеза ООН осудить преднамеренное убийство Израилем журналистов на юге Ливана с целью подавления свободы мнений", - отметил и.о. главы МИД.

В свою очередь и.о. министра информации Зияд Макари указал, что командование ливанской армии совместно с миротворцами из состава Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) проводит расследование обстоятельств гибели корреспондента Al Mayadeen Фарах Омар и оператора Рабии аль-Маамари. "Наши репортеры стали мишенями Израиля, который во всем следует закону джунглей", - отметил Макари.

Как заявил официальный представитель ВСООНЛ Андреа Тененти, "убийство работников СМИ при исполнении своего профессионального долга может быть приравнено к военному преступлению".

Ранее директор Al Mayadeen Гассан бен Джидду сообщил, что съемочная группа телеканала готовила репортаж из пограничного района Тейр-Харфа в момент, когда израильские военные открыли по ней огонь. "Это было сделано с тем, чтобы заставить нас замолчать и перестать доносить правду об израильских преступлениях на юге Ливана и в секторе Газа, - подчеркнул он. - Но мы продолжим выполнять нашу благородную журналистскую миссию, сколько бы нас не пытались убить".

Как уточнил бен Джидду, вместе с репортерами погиб еще один сотрудник Al Mayadeen, который их сопровождал, другой поручил ранение.