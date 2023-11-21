21 ноября, 18:14
Палестино-израильский конфликт

Ливан потребует от Совбеза ООН осудить убийство репортеров Al Mayadeen

Директор телеканала Гассан бен Джидду ранее сообщил, что съемочная группа готовила репортаж из пограничного района Тейр-Харфа в момент, когда израильские военные открыли по ней огонь

БЕЙРУТ, 21 ноября. /ТАСС/. Правительство Ливана направит жалобу в Совет Безопасности ООН с требованием осудить убийство репортеров телеканала Al Mayadeen. Об этом сообщил в соцсети X (ранее Твиттер) исполняющий обязанности министра иностранных дел республики Абдалла Бу Хабиб.

"Мы потребуем от Совбеза ООН осудить преднамеренное убийство Израилем журналистов на юге Ливана с целью подавления свободы мнений", - отметил и.о. главы МИД.

В свою очередь и.о. министра информации Зияд Макари указал, что командование ливанской армии совместно с миротворцами из состава Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) проводит расследование обстоятельств гибели корреспондента Al Mayadeen Фарах Омар и оператора Рабии аль-Маамари. "Наши репортеры стали мишенями Израиля, который во всем следует закону джунглей", - отметил Макари.

Как заявил официальный представитель ВСООНЛ Андреа Тененти, "убийство работников СМИ при исполнении своего профессионального долга может быть приравнено к военному преступлению".

Ранее директор Al Mayadeen Гассан бен Джидду сообщил, что съемочная группа телеканала готовила репортаж из пограничного района Тейр-Харфа в момент, когда израильские военные открыли по ней огонь. "Это было сделано с тем, чтобы заставить нас замолчать и перестать доносить правду об израильских преступлениях на юге Ливана и в секторе Газа, - подчеркнул он. - Но мы продолжим выполнять нашу благородную журналистскую миссию, сколько бы нас не пытались убить".

Как уточнил бен Джидду, вместе с репортерами погиб еще один сотрудник Al Mayadeen, который их сопровождал, другой поручил ранение. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация