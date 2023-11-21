Армения не будет представлена на заседании СМИД ОДКБ в Минске 22 ноября

Об этом ТАСС сообщил источник

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Представители Армении не примут участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ, которое состоится в Минске 22 ноября. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Не будет представлена", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Армения представлена на уровне заместителя министра.

Ранее МИД Армении сообщил, что глава ведомства Арарат Мирзоян не поедет на заседания в рамках ОДКБ, которые пройдут 22-23 ноября в Минске.

В МИД РФ сообщили, что на совместном заседании СМИД, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности государств - членов ОДКБ стороны обменяются мнениями о военно-политической обстановке в зоне ответственности организации и сопредельных регионах. Также состоится обсуждение итогов многостороннего сотрудничества в рамках ОДКБ и перспектив дальнейшего развития системы коллективной безопасности организации. Ожидается, что главами делегаций будет одобрен ряд совместных документов.

Кроме Армении и Белоруссии, которая в 2023 году председательствует в ОДКБ, в организацию входят Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.