21 ноября, 18:25,
обновлено 21 ноября, 18:57

Армения не будет представлена на заседании СМИД ОДКБ в Минске 22 ноября

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Сергей Савостьянов/ ТАСС
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Об этом ТАСС сообщил источник

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Представители Армении не примут участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ, которое состоится в Минске 22 ноября. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Не будет представлена", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Армения представлена на уровне заместителя министра.

Ранее МИД Армении сообщил, что глава ведомства Арарат Мирзоян не поедет на заседания в рамках ОДКБ, которые пройдут 22-23 ноября в Минске.

В МИД РФ сообщили, что на совместном заседании СМИД, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности государств - членов ОДКБ стороны обменяются мнениями о военно-политической обстановке в зоне ответственности организации и сопредельных регионах. Также состоится обсуждение итогов многостороннего сотрудничества в рамках ОДКБ и перспектив дальнейшего развития системы коллективной безопасности организации. Ожидается, что главами делегаций будет одобрен ряд совместных документов.

Кроме Армении и Белоруссии, которая в 2023 году председательствует в ОДКБ, в организацию входят Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. 

Теги:
АрменияБелоруссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация