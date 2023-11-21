21 ноября, 18:44

"Исламское сопротивление Ирака" сообщило об обстреле базы США в Хасеке

Утверждается, что по базе было выпущено несколько ракет, которым якобы удалось поразить цель

БЕЙРУТ, 21 ноября. /ТАСС/. Бойцы шиитского движения "Исламское сопротивление Ирака" обстреляли контролируемую военнослужащими США военную базу, расположенную в районе Эш-Шаддади в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале движения.

Согласно тексту, обстрел стал ответом на "преступления, совершаемые [Израилем] против [палестинского] народа в секторе Газа" при поддержке США. Утверждается, что по базе было выпущено несколько ракет, которым якобы удалось поразить цель.

Ранее президент США Джо Байден выступил с предупреждением о том, что США готовы нанести, если сочтут нужным, новые удары по группировкам, которые, по мнению Вашингтона, поддерживаются Ираном и несут ответственность за вылазки против американских военнослужащих на Ближнем Востоке. 

Теги:
СШАИранИракСирияБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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