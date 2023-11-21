21 ноября, 19:19
Палестино-израильский конфликт

В США заявили, что достижение соглашения по заложникам зависит и от Израиля, и от ХАМАС

Стороны близки к соглашению по этому вопросу "как никогда", сообщили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Достижение окончательных договоренностей с целью освобождения заложников будет зависеть как от Израиля, так и от палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом на брифинге сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Безусловно, согласие должен дать военный кабинет [Израиля]. Однако так же должно поступить и ХАМАС. Так что тут еще остаются некоторые одобрения, которые надо получить", - сказал он.

Кирби повторил, что стороны близки к соглашению по освобождению заложников "как никогда", однако отказался предоставлять информацию о конкретных деталях, обосновав это рисками для сделки. "Я не буду подтверждать детали, появившиеся в СМИ, я просто не буду обсуждать это публично. Мы, очевидно, изо всех сил работаем над этим, и мы полны надежды. Но я не буду говорить в это деликатное время ничего, что могло бы усилить риски для этой сделки", - подчеркнул чиновник.

Кирби уточнил, что у США нет точных данных о числе заложников, удерживаемых в секторе Газа. "Израиль говорит о почти 240 заложниках. Я не уверен, что у нас есть конкретная цифра, которую можно независимо подтвердить. Важно помнить, что не только ХАМАС, но и другие группировки, возможно, удерживают заложников, к которым ХАМАС не имеет доступа", - сказал он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что стороны очень близки к договоренностям об освобождении заложников, некоторые из них вскоре могут вернуться домой.

Телекомпания NBC до этого сообщила со ссылкой на источники, что переговорщики со стороны Израиля и ХАМАС достигли предварительных договоренностей по освобождению заложников, теперь власти еврейского государства должны одобрить его. По сведениям телекомпании, предварительный план предусматривает обмен 50 женщин и детей, удерживаемых ХАМАС, на примерно 150 палестинских заключенных. Кроме того, стороны могут объявить о прекращении огня на четыре-пять дней и доставке топлива в сектор Газа. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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