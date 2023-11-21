В Арктическом совете заявили, что отсутствие нормальных связей с РФ мешает его работе

По мнению председателя комитета старших должностных лиц организации Мортена Хеглунда, в ближайшее время совет вряд ли сможет вернуться к полноценной работе в том виде, как это было несколько лет назад

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Прекращение полноценного сотрудничества между Россией и другими членами Арктического совета (Данией, Исландией, Канадой, Норвегией, США, Финляндией и Швецией) затрудняет работу организации, ее нормальное функционирование необходимо восстановить в ближайшее время. Об этом заявил новый председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета норвежец Мортен Хеглунд в интервью изданию "Коммерсантъ".

"Большая часть нормального двустороннего сотрудничества между Россией и остальными семью государствами разрушена, его больше нет. И это по многим причинам - как политическим, так и практическим - создает множество проблем", - указал Хеглунд. В то же время он обратил внимание, что в ближайшее время организация вряд ли сможет вернуться к полноценной работе в том виде, как это было несколько лет назад.

В этом контексте Хеглунд отметил, что в предстоящие годы ключевой задачей будет поиск способов "сохранить совет целостным и значимым - так, чтобы государства чувствовали, что им выгодно и интересно продолжать работу в нем".

"Мы искренне верим, что Арктический совет стоит сохранить. Он выполнял свои задачи, постепенно повышая свою роль и актуальность. Если мы потеряем Арктический совет, восстановить его будет очень сложно", - заключил он.

Арктический совет - межправительственная организация арктических государств. Ее членами являются Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. В настоящее время председательство находится у Норвегии. В 2021 году, когда отмечалось 25-летие объединения, двухгодичное председательство в нем перешло от Исландии к РФ. За два года председательства России в Арктическом совете было проведено порядка 90 разных мероприятий в 24 населенных пунктах страны, в том числе во всех 9 регионах Арктической зоны РФ.