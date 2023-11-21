Зеленский встретился с Писториусом на следующий день после встречи с Остином

Собеседники обсудили первоочередные потребности украинских сил, сообщил офис украинского президента

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом. Встреча прошла на следующий день после визита в Киев главы военного ведомства США Ллойда Остина.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с находящимся с визитом в нашей стране федеральным министром обороны Германии Борисом Писториусом, - сообщил офис украинского президента. - Собеседники обсудили первоочередные потребности украинских защитников, в частности в контексте обеспечения защиты альтернативного "зернового коридора" в Черном море".

По данным пресс-службы офиса, собеседники также обсудили дальнейшие шаги по оказанию военной помощи Украине, в том числе вопросы передачи средств противовоздушной обороны, бронетехники, артиллерии и боеприпасов. Отдельное внимание стороны уделили перспективам усиления сотрудничества в сфере оборонных индустрий и возможности создания совместного производства отдельных видов вооружения.

Ранее телеканал NTV сообщил, что Писториус объявил на встрече со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым о выделении Германией €1,3 млрд в качестве военной помощи Украине. При этом, по данным агентства DPA, немецкий министр также заявил во время визита в Киев, что ничего нового по вопросу возможных поставок Украине крылатых ракет Taurus нет.

В понедельник глава Пентагона на переговорах с Зеленским подтвердил готовность Соединенных Штатов оказывать поддержку Украине. Позже Остин заявил журналистам, что нет такого оружия, которое станет для Вооруженных сил Украины волшебной палочкой. По его мнению, Киев ждет изматывающая борьба.